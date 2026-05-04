Сильные дожди и грозы ожидаются в Казахстане 5-7 мая

CentralAsia (KZ) -  Синоптики Казгидромет представили прогноз погоды на 5–7 мая.

По данным метеорологов, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды из-за прохождения атмосферных фронтов. Ожидаются дожди с грозами, местами возможны град и шквалистое усиление ветра. Сильные осадки прогнозируются 5 мая на севере, а 6–7 мая — на западе Казахстана. В ночные и утренние часы на западе республики ожидается туман.

Температурный фон будет меняться незначительно. На юге днём воздух прогреется с 22–32 до 27–36 градусов тепла, на юго-востоке — с 15–30 до 20–35 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в мае 2026 года в Казахстане в целом ожидается более тёплая, чем обычно, погода с неравномерным распределением осадков.

