США запустят миссию сопровождения судов в Ормузском проливе

CentralAsia (CA) - США в рамках миссии «Проект Свобода» будут сопровождать застрявшие в Ормузском проливе суда, объявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

По его словам, страны со всего мира обратились к США с просьбой помочь освободить их суда, не связанные с событиями на Ближнем Востоке. Миссию Трамп назвал «гуманитарным жестом» со стороны США, стран региона «и в особенности Ирана».

«Проект Свобода» начнет действовать 4 мая. Для поддержки миссии задействованы эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 воздушных и морских летательных аппаратов, беспилотники и 15 тысяч военнослужащих.

Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля, США со своей стороны не пропускают суда в иранские порты. Переговоры о перемирии пока не дали результата.​​​​​​​​​​​​​​​​