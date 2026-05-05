Монгольская команда сухопутных войск принимает участие в учениях Pacific Land Forces Team Readiness Challenge. Фото

Солдаты сухопутных войск Монголии и армии Новой Зеландии начинают 10-километровый забег

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, в учениях USARPAC 2026 принимают участие военнослужащие из США и различных стран-партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая сухопутные войска Монголии.

Форт Шафтер, Гавайи — Тихоокеанский командный центр армии США (USARPAC) проводит первые Международные военные учения готовности сухопутных войск Тихоокеанского региона (PLFTRC), объединяющий элитные команды со всего Индо-Тихоокеанского региона и за его пределами. Мероприятие состоится на острове Оаху, Гавайи. Прием, подготовка, дальнейшая переброска и интеграция запланированы на 27–30 апреля, а сами соревнования пройдут с 1 по 6 мая.

В учениях принимают участие Малайзия, Филиппины, Фиджи, Монголия, Новая Зеландия, Канада, Сингапур, Великобритания и США. Каждая страна выставила команду для участия в серии физически и умственно сложных соревнований, призванных проверить готовность, командную работу и оперативную совместимость.

Монгольскую команду возглавляет рейнджер и старший сержант Мөнгөншагай Алтанхуяг, в ее состав входят лучшие солдаты: снайперы, картографы и армейские бегуны.

В первый день соревнований им предстояло пройти сложные испытания, включая тренировку в джунглях, забег на 10 километров и полосу препятствий, разработанную для развития лидерских качеств.

Соревнования по боевой готовности сухопутных войск Тихоокеанского региона (PLFTRC) 2026 года начались в начале мая 2026 года в казармах Шофилд на Гавайях и стали престижным мероприятием на уровне подразделений, призванным проверить выносливость, боеспособность и, что наиболее важно, оперативную совместимость солдат со всего Индо-Тихоокеанского региона. Многонациональные команды участвуют в интенсивной подготовке и соревнованиях, направленных на укрепление партнерских отношений и тактических навыков.

Соревнования PLFTRC знаменуют собой новую эру сотрудничества и партнерства между сухопутными войсками в регионе. Цель соревнований — отточить навыки, укрепить нерушимые связи и установить стандарты качества среди участвующих военнослужащих. Работая вместе, страны-партнеры расширяют совместные возможности и углубляют прочные отношения, обеспечивая безопасность и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Предстоящие учения PLFTRC — это нечто большее, чем просто ориентирование в джунглях или поражение целей в стрессовых ситуациях, — сказал старший сержант-майор Джейсон Шмидт, старший сержантский состав USARPAC. — Речь идёт о формировании оперативной совместимости, которая сделает наши объединённые силы самыми смертоносными элементами в мире».

Это мероприятие представляет собой новаторскую и масштабируемую модель повышения совместной боеготовности и потенциала партнеров в Тихоокеанском регионе. Инвестиции USARPAC в Стратегию профессионального развития командиров из числа военнослужащих-спецназовцев приносят ощутимые результаты в плане оперативной совместимости, боевой эффективности и сплоченности альянса.

В течение недели командам предстоит столкнуться с различными испытаниями, включая меткую стрельбу, физическую подготовку, тактическое решение задач и командные задания. Соревнования также предоставят возможности для культурного обмена, что еще больше укрепит связи между участвующими странами.

«Когда вы видите, как младшие командиры и солдаты из девяти разных стран вместе потеют, стреляют и решают проблемы, вы наблюдаете, как они закладывают нерушимый фундамент доверия», — сказал Шмидт. «Именно это доверие сдерживает наших противников и сохраняет Индо-Тихоокеанский регион свободным и открытым».

PLFTRC – это свидетельство коллективной решимости лучших сухопутных войск региона. Объединенные, оперативно взаимодействующие и смертоносные, эти профессиональные бойцы готовы защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.

