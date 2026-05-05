Две сербские команды заняли 1-е и 2-е места, а монгольская команда — 3-е место. Видео

CentralAsia (MNG) -  Турнир FIBA ​​​​3x3 Chengdu World Tour завершился напряженной серией матчей между лучшими командами мира, — пишет MiddleAsianNews.

Команда Ub (Сербия) завоевала титул чемпиона FIBA ​​3x3 World Tour Chengdu 2026, победив команду Liman (Сербия) со счетом 21-19 в захватывающем финале и обеспечив себе первую победу в сезоне.

В группе B монгольская команда Ulaanbaatar MMC Energy (Монголия) одержала драматическую победу со счетом 21-20 на последних секундах над командой Miami (США). Ulaanbaatar MMC Energy вышла в полуфинал мирового тура FIBA ​​​​3x3 в Чэнду, одержав победу в четвертьфинальном матче над бельгийской командой Antwerp со счётом 21:19.

Однако монгольская команда сыграла свой полуфинальный матч против сербской команды UB, но, к сожалению, проиграла со счетом 16-21, заняв третье место и выиграв $22 000.

