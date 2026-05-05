Юношеская сборная Монголии по хоккею завоевала бронзу Кубка Азии. Видео

CentralAsia (MNG) - На льду «Номад Арены» Бишкека завершился захватывающий финал Кубка Азии по хоккею (2026 IIHF U18 Asia Cup), — сообщает MiddleAsianNews.

В решающем противостоянии за бронзу встретились команды Монголии и Индонезии. Матч завершился в пользу монгольской команды со счетом 7-2.

Отгон-Од Пүрэвдаваа

Кроме того, Отгон-Од Пүрэвдаваа, нападающий под номером 9 нашей национальной хоккейной команды, был признан лучшим игроком турнира.

Бронзовая медаль Кубка Азии подтверждает, что в Монголии формируется талантливая молодежная команда, способная на равных конкурировать с сильнейшими командами региона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения