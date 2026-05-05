экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Юношеская сборная Монголии по хоккею завоевала бронзу Кубка Азии. Видео

CentralAsia (MNG) -  На льду «Номад Арены» Бишкека завершился захватывающий финал Кубка Азии по хоккею (2026 IIHF U18 Asia Cup), — сообщает MiddleAsianNews.

В решающем противостоянии за бронзу встретились команды Монголии и Индонезии. Матч завершился в пользу монгольской команды со счетом 7-2.

Отгон-Од Пүрэвдаваа
Отгон-Од Пүрэвдаваа

Кроме того, Отгон-Од Пүрэвдаваа, нападающий под номером 9 нашей национальной хоккейной команды, был признан лучшим игроком турнира.

Бронзовая медаль Кубка Азии подтверждает, что в Монголии формируется талантливая молодежная команда, способная на равных конкурировать с сильнейшими командами региона.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com