Остались два последних билета, поскольку групповой этап завершается в Улан-Баторе

Монгольский игрок Азбаяр Алтангэрэл команды Chinggis Broncos

CentralAsia (MNG) - Как пишет MiddleAsianNews, South China находится в опасном положении, у них нет другого выбора, кроме как победить монгольскую команду, чтобы «выжить».

Три команды сразятся за две оставшиеся путевки в Финал шести команд Азиатско-восточной лиги BCL 2026, поскольку групповой этап вступает в свою заключительную стадию на этой неделе на арене MBank Arena в этом городе.

Группа B удостоится чести завершить предварительные этапы 5-8 мая, но эти три дня в столице Монголии обещают быть очень напряженными, учитывая, что на кону стоит многое, особенно для команд, находящихся ниже Taoyuan Pauian.

Команда Pilots уже вышла в финальную стадию — фактически, они первыми прошли квалификацию, обеспечив себе первое место в группе, разгромив своих внутренних соперников из New Taipei 26 апреля и одержав пятую победу в пяти матчах.

Таким образом, за последние два места в заключительном этапе панрегиональной лиги, место проведения которого будет объявлено в ближайшее время, борются команды Kings, Chinggis Broncos и The South China Athletic Association.

Chinggis Broncos — монгольская профессиональная баскетбольная команда, участвующая в Лиге чемпионов ФИБА Азии — Восток 2026. Будучи известным клубом с 10 чемпионскими титулами MBL и планируя завоевать их трижды подряд в 2025 году, они представляют Монголию в элитном региональном соревновании.

На данный момент у NTK и действующих чемпионов есть все шансы попасть в финальную шестерку. Представители TPBL имеют результат 2-3, а действующие чемпионы — 1-2.

South China находится в опасном положении, получив 1-4 карточки, и у нее нет другого выбора, кроме как выиграть свой единственный оставшийся матч группового этапа: встречу с монгольской командой 5 мая.

Победа позволит им остаться в игре, но если они проиграют, то это будет означать конец их дебютного участия в турнире, который является отборочным этапом для BCL Asia, высшего клубного соревнования континента, полностью принадлежащего FIBA.

Для команды HKA1 это будет гораздо сложнее, чем кажется, поскольку им предстоит встретиться с командой Broncos, которая стремится как минимум к победе во всех трех домашних играх серии, чтобы пройти дальше, так как сейчас у них серия из двух поражений подряд.

Кроме того, команда тренера Ариунболда Эрдэни подходит к заключительному этапу группового этапа с новой уверенностью, ведь совсем недавно она успешно защитила свой титул чемпиона лиги на домашнем поле, обыграв команду Selenge Bodons.

После матча с командой South China, Broncos получат день отдыха, прежде чем попытаться отыграться со своими соперниками из P-лиги 7 мая, а затем попытаться сделать то же самое против New Taipei 8 мая, чтобы завершить групповой этап.

Два поражения на данный момент были нанесены представителями Китайского Тайбэя, благодаря чему Taoyuan Pauian в итоге занял первое место и возродил надежды Kings после старта сезона со счетом 0-2.

Без сомнения, нас ждет захватывающее время.

Четыре из шести финальных мест уже заняты командами группы А: Dewa United Banten занимает первое место в группе, за ним следуют Hi-Tech Basketball Club и Johor Southern Tigers.

