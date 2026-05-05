Строительство ветки железной дороги «Багахангай—Хөшигийн хөндий» завершено на 84-90%

CentralAsia (MNG) - Член правительства Монголии и министр дорог и транспорта Дэлгэрсайхан Борхүү вместе с рабочей группой, состоящей из руководителей, инженеров и технических специалистов Правительственного исполнительного агентства, Железнодорожной администрации и АО «Монгольские железные дороги», лично проинспектировали ход строительства ветки железной дороги «Багахангай—Хөшигийн хөндий» на месте, — информирует MiddleAsianNews.

Данный проект представляет собой стратегически важное развитие инфраструктуры, которое позволит перенаправить грузовые перевозки, проходящие через центр Улан-Батора, на окраины города, включая вывоз опасных грузов из столичного региона, обеспечит безопасность граждан, уменьшит загруженность дорог и соединит главный транспортно-логистический узел в долине Хөшиг с железнодорожной сетью.

Что касается маршрута, то планируется, что железнодорожная ветка будет ответвляться от станции «Багахангай» акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога», проходить через южную часть сомона Сэргэлэн, аймака Төв, достигать района международного аэропорта «Чингисхан», а затем соединяться со станцией «Эмээлт».

Министр дорог и транспорта Дэлгэрсайхан Борхүү и рабочая группа начали свою работу сегодня в 9:00 на станции «Багахангай» и лично осмотрели ход строительных работ в долине Хөшиг, а также прогресс работ на участке дороги, ведущем к станции «Эмээлт». В частности, они осмотрели работы на дороге протяженностью 87,2 км от станции «Багахангай» до логистического центра долины Хөшиг, а также на соединительном участке оттуда до станции «Эмээлт». В настоящее время, по данным соответствующих должностных лиц, общий уровень завершения проекта составляет 84-90%, а завершение работ по устройству фундамента, то есть плотины и насыпи, достигло 98%.

Министр дорог и транспорта Дэлгэрсайхан проконтролировал ход работ по расширению станции «Багахангай», проведению глубоких земляных работ на 38-42 километрах трассы, установке железобетонных мостов на 43 и 66 километрах, пересечениям с автомагистралью, а также строительные работы вплоть до станции «Эмээлт» и распределил задачи между соответствующими ведомствами.

В рамках проекта планируется построить однопутную линию длиной 102 км, 2 станции, 4 переезда и мост длиной 2.5 км после станции «Багахангай». По словам руководителей компании, в строительных работах круглосуточно задействовано более 30 отечественных предприятий.

Министр дорог и транспорта подчеркнул, что железнодорожная линия «Багахангай—Хөшигийн хөндий» соединит Улан-Батор с новым аэропортом и новым транспортно-логистическим центром, а также создаст новые ворота в национальную транспортную сеть и является крупным стратегическим проектом, который увеличит экономический оборот.

