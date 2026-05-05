Подтвержденные запасы руды месторождения Оюут составляют 404 млн тонн

CentralAsia (MNG) - В пятницу в Улан-Баторе состоялось расширенное заседание Совета специалистов по минеральным ресурсам. На заседании обсуждались результаты детальных геологоразведочных работ, проведенных в 2023–2025 годах на месторождении Оюут в горах Эрдэнэт-Овоо, была признана его стратегическая важность, и официально утверждены запасы, о чем сообщает MiddleAsianNews.

Гора Эрдэнэт-Овоо – это месторождение, богатое медной и молибденовой рудой, расположенное в Орхон-Сэлэнгэской котловине на территории аймака Орхон. Крупный медно-молибденовый комбинат под названием «Эрдэнэт» был введен в эксплуатацию здесь в 1978 году.

Это создает правовую основу для того, чтобы называть месторождение Эрдэнэт-Овоо «групповым месторождением», что делает его одним из немногих полностью разведанных месторождений меди в Монголии.

Решение о начале детальной разведки месторождения Оюут было принято 2 мая 2023 года, а результаты были представлены на месте, спустя три года после начала полевых работ, что стало символическим событием. Первоначально утвержденное геологическое задание предусматривало завершение полевых работ в течение 36 месяцев и подготовку отчета в течение шести месяцев с этой даты, однако подрядчики успешно завершили работу на шесть месяцев раньше запланированного срока.

Исследование включало бурение на глубину 930 метров в районе горы Оюут, расположенной на высоте 1408 метров над уровнем моря. Результаты показали, что медная минерализация продолжается на несколько сотен метров глубже, чем планировалось изначально, что значительно расширяет геологический потенциал месторождения.

Что касается запасов, то месторождение Оюут, запасы которого в 1990 году оценивались в 42 млн тонн руды, планировалось увеличить до 200 млн тонн, но геологи превзошли эту цель и определили, что оно содержит 404 млн тонн руды со средним содержанием 0.30 процента и 1.2 млн тонн запасов металлической меди. Данная оценка ресурсов подготовлена ​​в соответствии с канадским стандартом NI 43-101 и проверена независимыми экспертами. Национальный стандарт 43-101 (NI 43-101) — это канадский нормативный стандарт, регулирующий публичное раскрытие научной и технической информации о проектах по добыче полезных ископаемых. Его соблюдение контролируется Канадской ассоциацией администраторов по ценным бумагам (CSA). Стандарт обязывает готовить технические отчеты независимыми «квалифицированными специалистами» (QP) для обеспечения точности и предотвращения предоставления вводящей в заблуждение информации.

Ранее считалось, что месторождение не исследовано, но рост цен на медь на мировом рынке, а также преимущества городской инфраструктуры Эрдэнэта доказали свою экономическую целесообразность.

Геологи подчеркнули, что в ходе детальных исследований в месторождении Оюут было идентифицировано в общей сложности 55 типов минералов и 36 элементных составов, а также проведены исследования гидротермальных изменений на более чем 11 800 уровнях в недрах, что устанавливает новый стандарт для этого типа исследований.

Кроме того, было подчеркнуто, что геологические, геофизические, геохимические и структурные критерии обнаружения медно-молибденовых порфировых месторождений в Орхон-Сэлэнгэском регионе стали более ясными, что открывает возможности для дальнейшей разведки, оценки и предварительной разведки на месторождениях Завсар, Южный Оюут, Цагаанчулуут и подземных месторождениях.

Этот результат является ощутимым шагом на пути к достижению целей по интенсификации геологоразведки, выявлению запасов и подготовке к разработке стратегических месторождений, как это предусмотрено в Программе действий правительства Монголии на 2024–2028 годы.

Программа действий правительства Монголии на 2024–2028 годы, утвержденная Великим Государственным Хуралом 27 августа 2024 года, направлена ​​на диверсификацию экономики за пределы горнодобывающей промышленности, ускорение реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов и содействие региональному развитию.

Месторождение меди Оюут, открытое в сентябре 2025 года в монгольском аймаке Орхон (сомоны Баян-Өндөр и Жаргалант), содержит, по оценкам, 404 млн тонн руды, из которых более 1.2 млн тонн приходится на чистую медь. Расположенное примерно в 8 км от рудника Эрдэнэт-Овоо, это государственное месторождение, как ожидается, будет эксплуатироваться в течение 30–35 лет.

