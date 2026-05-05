Монгольские производители продуктов питания открывают новые возможности на североамериканском рынке

CentralAsia (MNG) - Монгольские производители продуктов питания успешно участвуют в выставке «SIAL CANADA 2026» и открывают новые возможности на североамериканском рынке.

Монгольская национальная торгово-промышленная палата впервые сформировала группу национальных производителей для участия в международной выставке SIAL Canada, которая проходила в Монреале, Канада, с 29 апреля по 1 мая 2026 года.

Выставка считается одним из крупнейших событий в североамериканском секторе пищевой промышленности и сельского хозяйства, объединяя более 800 предприятий из 55 стран, демонстрирующих свою продукцию. Она собирает более 23 000 профессиональных экспертов и исследователей пищевой промышленности из Канады, США и 78 других стран, что делает ее крупнейшей выставкой такого рода в Канаде.

SIAL Canada выделяется как всеобъемлющее мероприятие, которое включает в себя не только выставки пищевых продуктов и торговые мероприятия, но и объединяет заинтересованные стороны из сферы общественного питания и пищевой промышленности.

На выставке были проведены конкурсы, призванные отметить лучшие инновации в пищевой промышленности, включая жидкие пищевые продукты, лучшие сорта сыра и перспективные стартапы. Эксперты отрасли также поделились своим опытом и приняли участие в конференциях и дискуссиях, посвященных инновациям.

Согласно заявлению Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, в выставке под руководством исполнительного директора Магнайбаатара Цэндсүрэна, приняли участие представители ООО «Мон-Тува», ООО «Гантиг Мах», ООО «Амид Логистик», ООО «Mandala I U», ООО «Nomad Bazaar», ООО «Пума Сервис» и ООО «Чингүүнбат». Делегация изучает передовые технологические решения в канадском сельскохозяйственном и пищевом секторе, а также возможности вывода монгольской продукции на североамериканский рынок.

Встречи с Канадско-монгольской торгово-промышленной палатой и Управлением по упрощению торговых процедур Канады (TFO) также были сосредоточены на расширении ассортимента продукции, экспортируемой из Монголии, и выявлении возможностей выхода на рынок.

Кроме того, монгольским делегатам представили современную упаковочную фабрику и рассказали о работе магазина «Cashmere Casa» в Канаде, который продает изделия из монгольской шерсти и кашемира, что дало возможность по-настоящему понять качество продукции, стандарты и потребности потребителей.

Это участие стало важным событием, внесшим реальный вклад в увеличение экспортного потенциала монгольского сектора пищевой промышленности, подготовку производителей к конкуренции на мировом рынке и, таким образом, повышение ценности бренда «Made in Mongolia» на международной арене.

