Система оплаты проезда в автобусе была упрощена

CentralAsia (MNG) - Пассажиры, пользующиеся общественным транспортом, получили возможность использовать более удобную систему оплаты, поскольку существующая система с двумя устройствами была заменена одним платежным устройством, начиная со 2 мая.

По словам Гэрэлт-Ода Сайнбаяра, руководителя отдела делового сотрудничества компании Ulaanbaatar Smart Card LLC, модернизация направлена ​​на то, чтобы сделать оплату проезда быстрее и удобнее для пользователей. В рамках новой системы пассажирам нужно будет приложить карту к считывателю только один раз при посадке, что исключает необходимость повторной проверки при выходе из автобуса.

Новое устройство UBcard будет поддерживать несколько способов оплаты. Оно сможет считывать карты Umoney, банковские карты, QR-коды, а также платежи через мобильное приложение UBcard, обеспечивая большую гибкость для пассажиров. На практике пассажирам достаточно будет просто приложить свою карту или устройство к фиолетовому считывателю UBcard при посадке в автобус и продолжить поездку. Необходимость прикладывать карту при выходе больше не потребуется, что сократит задержки и упростит процесс оплаты.

Кроме того, обновление системы добавляет новые функции в приложение UBcard, позволяя пользователям пополнять свои карты Umoney непосредственно через приложение, что еще больше повышает удобство и доступность. В целом, ожидается, что переход к системе с одним устройством повысит эффективность работы общественного транспорта и упростит ежедневные поездки для жителей.

