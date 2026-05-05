Россия объявила перемирие на 8-9 мая. Зеленский объявил режим тишины в ночь на 6 мая

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8-9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — подчеркнуло российское военное ведомство.

Вместе с тем, добавило Минобороны, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы, российские войска «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», от которого раньше воздерживались.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Вскоре после этого заявления президент Украины Владимир Зеленский объявил «режим тишины», который начнется с 6 мая.

«Мы считаем человеческую жизнь несравнимо большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. <…> Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента. Пора российским вождям делать реальные шаги для завершения их войны, если уже российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины», — написал Зеленский в телеграме.

Владимир Путин впервые допустил возможность перемирия в честь Дня Победы в телефонном разговоре с Дональдом Трампом, который прошел в конце апреля. Украина на перемирие пока не согласилась. Кремль заявлял, что согласие Киева не обязательно, поскольку «это решение [Путина], и оно будет реализовываться».

Владимир Зеленский, комментируя слова Путина о перемирии, 30 апреля говорил, что Украина заинтересована в долгосрочном прекращении огня, а не в «нескольких часах безопасности для парада в Москве».

4 мая Зеленский заявил, что усеченный формат парада в Москве — в этом году он пройдет без военной техники — говорит о страхе российских властей перед украинскими дронами. «Они не могут позволить себе военную технику, и они боятся, что дроны могут пролелеть над Красной площадью. Это показательно — это демонстрирует, что они не сильны», — заявил Зеленский.