Население Казахстана в первом квартале 2026 года выросло на 0,23%

CentralAsia (KZ) - Население Казахстана к 1 апреля достигло 20 547,9 тыс. человек, увеличившись в первом квартале этого года на 0,23%, сообщило в понедельник нацбюро статистики.

По итогам января-марта 2026 года прирост населения выше среднего по республике показали только пять регионов: Астана – 1,44%, Шымкент – 0,68%, Алматинская область – 0,62%, Алматы – 0,47% и Мангистауская область – 0,39%. Еще в четырех регионах (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская и Кызылординская области) прирост был ниже среднего по стране.

В остальных регионах в первом квартале население сократилось. Лидерами по сокращению населения стали Северо-Казахстанская область (-0,22%), Абай (-0,24%) и Улытау (-0,29%).

Сальдо миграции по итогам первых трех месяцев 2026 года было положительным в трех мегаполисах, а также в Акмолинской, Алматинской и Мангистауской областях. Столица остается абсолютным рекордсменом по приему мигрантов: в первом квартале город принял втрое больше людей, чем следующий вторым Алматы.

В остальных регионах число уехавших превышает число прибывших мигрантов.

Во всех регионах, кроме трех, зафиксирован естественный прирост населения – когда число родившихся больше числа умерших. В Восточном и Северном Казахстане, а также в Костанайской области зафиксирован обратный процесс – естественная убыль населения.

Городское население Казахстана за первый квартал выросло на 0,4% и достигло 13 138 тыс. человек, сельское население сократилось на 0,06% до 7 410 тыс. человек. Доля городского населения в стране составляет 63,9%, сельского населения - 36,1%.

