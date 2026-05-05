Иран заявил об остановке военных кораблей США в Ормузском проливе. Трамп сообщил об уничтожении нескольких иранских судов

CentralAsia (CA) - Тегеран 4 мая заявил о блокировке прохода в Ормузский пролив для «американских и сионистских вражеских эсминцев».

Как передает госагентство Fars, военно-морские силы Ирана предприняли «быстрые и решительные предупреждения» в отношении кораблей США и Израиля. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о начале операции «Свобода» по выводу застрявших в Ормузе судов в целях содействия нейтральным странам. Однако, как позже сообщило Fars, иранские войска двумя ракетами поразили корабль ВМС США, который пытался пройти через пролив недалеко от порта Джаск.

Центральное командование США (CENTCOM) опровергло эту информацию: «Ни один корабль ВМС США не пострадал. Американские силы поддерживают операцию «Свобода» и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов».

Дональд Трамп в Truth Social заявил, что военные США поразили в Ормузском проливе семь иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда «нейтральных стран». По словам Трампа, Иран обстрелял суда «нейтральных стран» во время операции «Свобода». В частности, под обстрел попало грузовое судно Южной Кореи. В этом контексте Трамп отметил, что «возможно, пришло время Южной Корее присоединиться к миссии».

Вооруженные силы Ирана в течение дня выступили с рядом предупреждений в адрес военно-морских сил иностранных государств, призывая их не пересекать Ормузский пролив под угрозой «решительного ответа». Так, главнокомандующий армией Исламской республики генерал-майор Амир Хатами предупредил, что любая попытка американских кораблей приблизиться к каналу будет встречена силой.

«Американские авианосцы, используя радиолокационную маскировку, полагали, что смогут приблизиться к Ормузскому проливу; но мы ответили огнем», — написал он в X, добавив, что Иран развернул «крылатые ракеты и боевые беспилотники». Хатами также заявил, что иранские силы наблюдают за ситуацией в Персидском заливе: «Каждый сантиметр этих вод находится в пределах нашей досягаемости».

Тем не менее в CENTCOM сообщили, что американские эсминцы с управляемыми ракетами успешно провели через Ормузский пролив два торговых судна под американским флагом. Тегеран обвинил США во лжи и назвал это заявление «безосновательным».