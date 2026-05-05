ОАЭ заявили об иранском ударе ракетами и дронами. В Эль-Фуджейре пожар на нефтяном объекте после атаки беспилотника

CentralAsia (CA) - Иранские беспилотники и ракеты впервые после начала перемирия между США и Ираном атаковали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Силы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 19 ракет и БПЛА, выпущенных из Ирана, сообщило Министерство обороны страны в понедельник, 4 мая, в соцсети X.

По данным ведомства, Иран запустил в сторону ОАЭ 12 баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре беспилотника.

В районе нефтепромышленного комплекса Эль-Фуджайра после удара иранского беспилотника произошел пожар, сообщила в Х пресс-служба правительства эмирата. В результате атаки трое граждан Индии получили ранения, их госпитализировали. Занятия в школах ОАЭ переведены в онлайн-формат c 5 по 8 мая.

Власти ОАЭ решительно осудили возобновление ударов со стороны Ирана и заявили о праве на ответные меры. МИД ОАЭ назвал атаку «опасной эскалацией» и указал, что страна «оставляет за собой полное и законное право ответить на эти нападения».

При этом иранское госТВ со ссылкой на высокопоставленного военного заявило, что у Тегерана «не было планов» атаковать ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты также заявили, что нефтяной танкер, принадлежащий государственной нефтяной компании Adnoc, подвергся нападению в Ормузском проливе. Министерство иностранных дел страны добавило, что никто не пострадал.

ОАЭ призвали Иран прекратить нападение и «гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива».

Между тем власти Омана сообщили об ударе по городу Букха, расположенному недалеко от границы с ОАЭ. По информации оманских СМИ, в результате этой поврежден жилой дом и ранены два рабочих-экспата.