Армения принимает два европейских саммита

CentralAsia (CA) - Армения 4 и 5 мая принимает два крупных европейских мероприятия - 8-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) и первый в истории саммит Армения-ЕС.

В Ереване 4 мая прошел 8-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) — объединения государств—членов ЕС и их партнеров. Армения стала второй после Молдавии страной постсоветского пространства, принимающей саммит ЕПС.

В Ереван прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с председателем Евросовета Антониу Коштой, премьеры Польши Дональд Туск, Великобритании Кир Стармер, Финляндии Петтери Орпо, Грузии Ираклии Кобахидзе, президент Украины Владимир Зеленский, премьер Канады Марк Карни, президент Молдавии Майя Санду.

Президенты Турции и Азербайджана до Еревана не доехали – Ильхам Алиев выступил по видеосвязи. От Турции прибыл вице-президент Джевдет Йылмаз.

Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении открылся под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, Ереван предоставил мировым лидерам площадку для обсуждения целого ряда ключевых вопросов — от «гибридных угроз и устойчивости демократических институтов» до вопросов энергетики. На официальном сайте саммита сказано, что его главная цель — способствовать «формированию более устойчивого, безопасного и единого европейского пространства».

По словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, этот саммит «помещает Армению в самое сердце Европы - именно туда, где ей и место». И это несмотря на то, что географически страна отрезана от ЕС. Впрочем, дистанция не мешает Брюсселю вести с Ереваном переговоры о либерализации визового режима. Более того, ЕС расширяет сотрудничество в нетипичных для прежних отношений сферах, оказывая Еревану содействие в оборонной отрасли и защите от гибридных угроз, передает Deutsche Welle.

Кошта назвал саммит историческим по нескольким причинам. Во-первых, он стал возможен благодаря мирному соглашению между Ереваном и Баку, что глава Евросовета охарактеризовал как «историю мира в мире, где зачастую преобладают войны». Во-вторых, впервые в качестве неевропейского гостя в саммите участвует Канада в лице премьер-министра Марка Карни. Кошта заверил, что путь Армении в ЕС не является ошибочным, а европейские партнеры готовы гарантировать необратимость мира и укрепление демократии.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметить радикальную трансформацию страны. «Давайте будем откровенны: восемь лет назад сюда бы никто не приехал. Восемь лет назад эта страна за столом переговоров рассматривалась как де-факто сателлит России», - заявил французский лидер, подчеркнув, что нынешний вектор Еревана является частью более широкого процесса европейского пробуждения на фоне событий в Украине и Молдове.