Россия продлила эксперимент по цифровому профилю иностранцев до конца 2027 года

CentralAsia (CA) - Правительство России постановлением № 468 от 27 апреля 2026 года продлило до конца 2027 года эксперимент по апробации правил въезда и выезда иностранных граждан и лиц без гражданства, предусматривающий создание их цифрового профиля.

В рамках эксперимента с декабря 2024 года в московских аэропортах и на ряде пограничных пунктов начался сбор биометрии — фотографий и отпечатков пальцев. С декабря 2025 года биометрию собирают на всех пунктах пропуска при наличии технической возможности.

С 30 июня 2025 года иностранцы, въезжающие в Россию без визы, обязаны заблаговременно зарегистрироваться в системе ЕСИА через приложение ruID, разместить биометрические данные в единой биометрической системе и подать электронное заявление о въезде не позднее чем за 72 часа до пересечения границы (в экстренных случаях — за 4 часа).

Участие в эксперименте обязательно. Исключение составляют дети до 6 лет, граждане Белоруссии и ряд других категорий.