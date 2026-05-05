Токаев посетил выставку GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил международную технологическую выставку GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026, сообщили в Акорде.

Выставка является частью глобальной экосистемы GITEX — одной из крупнейших мировых платформ в сфере цифровых технологий и инноваций. В рамках визита глава государства ознакомился с рядом проектов в области искусственного интеллекта, цифровых активов и логистики.

В частности, президенту представили возможности суперкомпьютера Al-Farabium, на базе которого уже реализуются десятки проектов. Среди них — внедрение ИИ-ассистента в контакт-центре АО «Казахтелеком» для автоматической обработки обращений клиентов без участия операторов.

«Данное цифровое решение определяет, является звонок легальным или мошенническим, переводит его в антифрод-колл-центр и помогает выявлять источники для передачи информации правоохранительным органам, а также обеспечивает масштабную защиту граждан», — сообщили в Акорде.

Также Токаеву рассказали о проектах в банковской сфере, направленных на развитие экосистемы цифровых активов и инфраструктуры криптохаба. В том числе рассматривается выпуск финансовых инструментов в форме токенов на базе Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Кроме того, главе государства представили цифровые решения в сфере транспорта и логистики. Единая платформа KEDEN предназначена для оптимизации таможенного контроля, а SmartCargo объединяет сервисы различных ведомств в формате «единого окна». National Road Geoportal (KazMaps) представляет собой цифровую карту автодорог для мониторинга и управления инфраструктурой.

Отдельно президент ознакомился с IT-экосистемой Алматы и проектами в сферах образования, подготовки кадров, безопасности детей, общественного порядка и дорожного движения. Также ему представили первый в Центральной Азии детский научный музей.

В Акорде отметили, что в выставке GITEX AI Central Asia & Caucasus 2026 участвуют более 600 международных компаний, включая ведущих мировых технологических игроков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения