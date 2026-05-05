На заводе фейерверков в Китае произошел взрыв, погибли 26 человек

CentralAsia (CA) - В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в китайской провинции Хунань погибли более 20 человек и пострадали более 60, сообщают государственные СМИ.

Взрыв на заводе фейерверков «Хуашэн» произошел в понедельник около 16:40 по местному времени в городе Люян.

Власти направили около 1,5 тысячи человек для проведения поисково-спасательных работ и оказания помощи пострадавшим. Для поиска заблокированных внутри здания использовались роботы. Им удалось спасти семь человек, оказавшихся под завалами.

По словам властей, два склада пороха на территории завода представляли высокую опасность во время спасательных работ.

Спасатели эвакуировали всех, кто находился в радиусе трех километров от завода.

В результате взрыва погибли 26 человек и еще 61 пострадал, говорится в репортаже телекомпании CCTV.

Возраст пострадавших варьируется от 20 до 60 лет, некоторые получили осколочные травмы, отмечает телеканал.

Взрыв был настолько сильным, что оказались разбиты окна жилого дома рядом с заводом, отметил репортер CCTV в репортаже с места происшествия.

Глава КНР Си Цзиньпин призвал ко всесторонним усилиям по поиску пропавших без вести и спасению пострадавших. Си также призвал к расследованию аварии, чтобы привлечь виновных к ответственности, сообщили государственные СМИ.

По данным СМИ, по делу о взрыве уже применена мера пресечения в отношении одного человека — лица, ответственного за производство фейерверков на заводе.

Город Люян известен производством фейерверков, в сообщениях СМИ он упоминается как крупнейший в мире производитель пиротехники.