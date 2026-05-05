Хайди Клум в образе ожившей мраморной статуи, а Бейонсе — в образе скелета. В Нью-Йорке прошёл главный костюмированный бал — Met Gala

Бейонсе в платье от Оливье Рустена

CentralAsia (CA) - В Нью-Йорке состоялся Met Gala 2026 — ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея.

Темой и дресс-кодом 2026 года стало «Искусство костюма» (Costume Art). Как следствие, приглашенные звезды были вольны трактовать моду максимально широко. Среди костюмов нашлось море отсылок на известные полотна и скульптуры. За визуальную часть вечера отвечала команда во главе с режиссером Базом Лурманом и сценографом Дереком Маклейном. Вместе с дизайнером Раулем Авилой они сделали ставку на эстетику североитальянских садов эпохи Ренессанса.

Хозяйка вечера Анна Винтур появилась в образе от модного дома Chanel. Цвет платья и накидки должен отсылать к морской пене.

