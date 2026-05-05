Совокупный долг Узбекистана за год вырос на 28%

CentralAsia (UZ) - Совокупный внешний долг Узбекистана по итогам 2025 года вырос на $18,1 млрд и достиг $82,2 млрд. Об этом говорится в обзоре Центрального банка о платежном балансе, международной инвестиционной позиции и внешнем долге страны.

По состоянию на 1 января 2026 года государственный внешний долг составил $40,5 млрд. При этом его отношение к ВВП снизилось до 27,5%. В ЦБ отмечают, что основная часть государственных заимствований привлечена на долгосрочных и льготных условиях.

Корпоративный внешний долг достиг $41,7 млрд, или 28,4% ВВП. Таким образом, корпоративные обязательства впервые превысили государственный внешний долг. Более 90% корпоративного внешнего долга также приходится на долгосрочные заимствования.

В структуре корпоративного долга $6,5 млрд составили средства, привлеченные от иностранных инвесторов, еще $7,3 млрд — средства, полученные через выпуск международных облигаций. Оставшаяся часть была привлечена предприятиями и банками для реализации инвестиционных проектов и развития бизнеса.

По оценкам Международного валютного фонда и международных рейтинговых агентств, внешняя долговая нагрузка Узбекистана остается умеренной. В ЦБ также подчеркивают, что по корпоративным долгам государство не несет прямых обязательств: ответственность за их погашение лежит на самих предприятиях и банках.

При этом общий рост внешнего долга за год оказался значительным: показатель увеличился примерно на 28%. Основной вклад в прирост внес корпоративный сектор, внешний долг которого за 2025 год вырос на $11,5 млрд. Государственный внешний долг увеличился на $6,6 млрд.