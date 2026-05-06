Монголия занимает 17-е место в мировом индексе религиозного разнообразия (RDI)

CentralAsia (MNG) - Самые (и наименее) религиозно разнообразные страны мира: эта статья первоначально была опубликована в приложении Voronoi, — передает MiddleAsianNews.

Религиозное разнообразие варьируется от крайне смешанных обществ до стран, где почти полностью доминирует одна вера.

Эта карта, созданная Исварди Ишаком, показывает Индекс религиозного разнообразия (RDI) в 201 стране, основанный на данных исследовательского центра Pew Research Center. Индекс измеряет, насколько равномерно распределено население по религиям, при этом более высокие баллы указывают на более сбалансированное сочетание.

Сингапур занимает первое место в мире, где ни одна религиозная группа не составляет большинства. А Монголия занимает 17-е место в мире. На другом полюсе находятся такие страны, как Йемен и Афганистан, где религиозное разнообразие практически отсутствует, что подчеркивает, насколько неравномерным может быть распределение религиозных групп в мире.

Рейтинг: Страны по религиозному разнообразию

Вот полный набор данных о религиозном разнообразии по странам:

Сингапур лидирует в рейтинге с результатом 9.25, а Монголия занимает 17-е место с показателем 6.64, в то время как в ряде стран, находящихся в самом низу рейтинга, наблюдается практически нулевое разнообразие, что подчеркивает масштаб глобального разрыва.

Где религиозное разнообразие наиболее велико

Сингапур выделяется в мировом масштабе тем, что ни одна религия не составляет более трети его населения. Этот баланс между буддизмом, христианством, исламом, индуизмом и группами, не принадлежащими ни к одной религии, обеспечивает ему самый высокий показатель разнообразия в наборе данных, значительно опережая большинство стран.

К другим странам с высоким уровнем религиозного разнообразия относятся Суринам и Тайвань, где несколько религий сосуществуют относительно равномерно. Эти страны часто разделяют историю, сформированную миграцией, торговлей или колониальным влиянием, что способствует поддержанию более разнообразного сочетания религиозных идентичностей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения