Бригадный генерал британской армии Клэр О'Грэйди посещает Монголию

слева: Бригадный генерал Клэр О

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, бригадный генерал Клэр О'Грэйди, заместитель командующего 2-й авиагруппой Великобритании, находится с визитом в Монголии.

Командир авиационной эскадрильи Клэр О’Грэйди, заместитель командующего 2-й группой Королевских ВВС, на этой неделе находится в Монголии. Она встретилась с генерал-майором Баатаром Балжидом, заместителем начальника Генерального штаба, для обмена мнениями по вопросам сотрудничества Великобритании и Монголии в области обороны, гендерного равенства, а также по вопросам женщин, мира и безопасности.

Она имеет 27-летний военный опыт работы в качестве офицера по управлению персоналом, специализирующегося на кадрах, инфраструктуре и социальном обеспечении. Командовала авиабазой ВВС Великобритании Брайз-Нортон, базой, насчитывающей около 6800 военнослужащих, отвечающей за обеспечение операций воздушной мобильности по всему миру.

Бригадный генерал Клэр О'Грэйди имеет оперативный опыт в Косово, на Ближнем Востоке, в Ираке и Афганистане, включая консультирование других армий по вопросам внедрения кадровых процессов.

Прошла отбор и окончила курс повышения квалификации для командиров и штабных офицеров, получив степень магистра в области оборонных исследований в Королевском колледже Лондона (KCL).

В настоящее время имеет звание командующего ВВС в звании коммодора и является заместителем командующего 2-й группой.

Интересуется международными отношениями и борьбой с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах, что стало темой ее магистерской диссертации. Она также является активным сторонником продвижения и повышения осведомленности по всем гендерным вопросам в рамках своей роли в качестве представителя ВВС по гендерным вопросам.

