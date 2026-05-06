Монгольские студенты заняли все три призовых места на конкурсе балета «Арабеск»

CentralAsia (MNG) - С радостью сообщаем вам об итогах конкурса и блестящих результатах монгольских балерин!

Монгольские балерины-студенты блестяли на XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой в городе Пермь, — пишет MiddleAsianNews.

Мероприятие состоялось с 15 по 26 апреля 2026 г.

Конкурс «Арабеск» проводится один раз в два года и обладает статусом открытого, что дает возможность состязаться представителям разных стран. В этом году на конкурс было подано 354 заявки от артистов и хореографов из 14 стран, среди которых России, Австралии, Бразилии, Монголии, Франции, США, Японии, Италии, Турции и др.

Участие в этом конкурсе мирового уровня «А-уровня» само по себе считается большим достижением. Примечательно, что заслуженная артистка Монголии ГЭРЭЛЧИМЭГХоролдаваа была приглашена в качестве члена жюри уже во второй раз. Тем временем, студенты Монгольской государственной консерватории отличились в младшей категории, продемонстрировав качество и растущую репутацию монгольского балетного искусства на мировой арене.

В категории сольного танца 1-е место заняла БӨРТЭ-ҮЖИН Даваадорж (обладательница золотой медали), 2-е место – ОЮУ Бүүвэйбаатар (обладательница серебряной медали), а 3-е место – ТӨРМӨНХ Батжаргал (обладатель бронзовой медали). Впервые три монгольских студента вместе поднялись на пьедестал почета этого престижного конкурса.

Помимо главных наград, последовали и другие почести. Оюу и Төрмөнх совместно получили специальную премию имени Галины Улановой за «Художественность и эмоциональное выражение в танце». Им также была присуждена премия Пресс-жюри за выдающееся выступление.

Другие участники, в том числе ТЭНҮҮН Нацаг. (Монгольская государственная консерватория) и СОФИЯ Ганчимэг (Школа La Alba Ballet School), также успешно выступили на конкурсе.

Тренер ЕСӨНЗАЯА Сүхээ, сыгравшая ключевую роль в этом достижении, была признана международным жюри «Лучшим тренером-репетитором». Значительный вклад в подготовку бронзового призёра Төрмөнха Батжаргала внесла также преподавательница МӨНХДЭЛГЭР Цагаан.

Есөнзаяа охарактеризовала успех как «результат коллективных усилий», выразив благодарность коллегам-наставникам, хореографам, композиторам, сотрудникам театра в Перми, организациям, оказывающим поддержку, и семьям танцоров.

В 2026 году Монголия достигла уникальной вехи, завоевав все три медали в одной категории, что ознаменовало новую главу в истории монгольского балета.

