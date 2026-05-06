Историк рассказывает о том, почему 150 историков работают над публикацией 30 томов истории Монголии

CentralAsia (MNG) - Согласно указу президента Хүрэлсүха Ухнаа, около 150 историков под руководством Института истории и этнологии Монгольской академии наук интенсивно работают над завершением 30-томной «Истории Монголии» к марту 2027 года.

Оглядываясь назад, следует отметить, что полная история Монгольской Народной Республики впервые была опубликована в одном томе в 1954 году, затем расширена до трех томов в период с 1966 по 1968 год, а позже переработана и объединена в один том в 1984 году. Совсем недавно, в 2003 году, была составлена ​​и опубликована пятитомная «История Монголии».

Теперь, спустя более 20 лет, перед учеными и исследователями вновь поставлена ​​важная задача — создание всеобъемлющей и подробной национальной истории.

вице-президент Монгольской академии наук и академиком Цэрэндорж Цэгмэд

Несмотря на сжатые сроки, они работают над созданием 30 томов. ӨНӨӨДӨР побеседовал с главным редактором этого проекта, вице-президентом Монгольской академии наук и академиком Цэрэндоржем Цэгмэдом.

— Какова была необходимость в составлении и публикации истории Монголии в 30 томах? Создание такого обширного труда в короткие сроки, должно быть, представляет собой сложную задачу?

— Указ президента о составлении и издании 30-томной истории Монголии был издан два года назад, в ноябре 2024 года, и первоначально ответственность за это была возложена на правительство. Однако, поскольку проект не имел четкого указания на ответственного за него человека, в конце 2025 года он был передан Монгольской академии наук, центральному учреждению в этой области. Была создана редакционная коллегия из 13 человек, и для каждого тома были назначены отдельные редакторы.

Тридцать томов разделены на три основных периода: 10 томов охватывают древнюю историю Монголии вплоть до Монгольской империи; 10 томов посвящены Великому Монгольскому государству и его последующему развитию до XII века; и 10 томов охватывают период династии Цин до наших дней. В работе над проектом принимают участие около 150 ученых, все из которых являются признанными профессионалами в своих областях.

Со времен демократической революции монгольские историки активно пересматривают национальную историю, корректируя прежние интерпретации, восстанавливая разделы, которые были преднамеренно опущены по идеологическим причинам, и переписывая историю на основе достоверных исследований и первоисточников. Под руководством профессора Очира Аюудая в 2003 году была опубликована пятитомная «История Монголии».

С тех пор историки уже более десяти лет обсуждают необходимость систематизации результатов своих новых исследований, уточнения содержания и представления единой точки зрения как внутренней, так и международной аудитории. Эта инициатива исходила от самих ученых.

В период моего пребывания на посту директора Института истории и этнологии с 2021 по 2025 год я сосредоточился на вопросе о том, как монголы должны понимать свою целостную национальную историю. Я поднял вопрос о пересмотре этого документа с учетом единой точки зрения на уровне штата и работал над тем, чтобы воплотить это в жизнь.

Существует несколько причин, по которым эти усилия необходимы. Во-первых, за последние 20 лет исследования каждого периода монгольской истории значительно углубились. Во-вторых, настало время обобщить и оценить новые работы и открытия профессионально подготовленных историков, как отечественных, так и зарубежных. В-третьих, по мере роста общественного интереса к истории и культурному наследию, увеличилось и число неспециалистов, предлагающих упрощенные или субъективные интерпретации, которые могут ввести общественность в заблуждение и вызвать разногласия. Поэтому стало крайне важно создать единое, основанное на фактах историческое повествование.

— В социальных сетях уже разгорелись дебаты по поводу отбора ученых для этого проекта. Люди сомневаются в объективности исследователей, учитывая, что ученые часто расходятся во мнениях друг с другом. Кто вошел в состав редакционного совета, и могут ли они оставаться беспристрастными?

— Естественно, что ученые и исследователи придерживаются разных точек зрения и взглядов. Истина часто открывается именно в ходе таких дискуссий. В подготовке этого 30-томного труда приняли участие около 150 историков, специализирующихся на различных периодах и областях монгольской истории. В их число входят девять академиков, 19 докторов наук, 107 кандидатов наук, а также небольшое количество аспирантов, работающих техническими ассистентами.

Мы стремились включить в сборник как можно больше квалифицированных специалистов из каждой области исследований и распределить их по соответствующим томам. Монгольские историки подходят к этой работе с глубоким уважением и сильным чувством ответственности. Профессиональная честность имеет первостепенное значение для исследователей; они никогда не будут публиковать что-либо без доказательств или проверки.

В более ранних пятитомных изданиях раздел, посвященный Монгольской империи, был несколько ограничен по своему охвату. В этой новой работе каждый исторический период рассматривается более подробно, с учетом последних исследований, а также проясняются ранее обсуждавшиеся вопросы. Теперь будут рассмотрены даже те периоды времени, которые ранее оставались без внимания, что делает эту работу особенно значимой.

Откровенно говоря, целое поколение имеет довольно неполное общее представление о монгольской истории. Некоторые до сих пор воспринимают историков сквозь призму социалистической эпохи, полагая, что они остаются идеологически ограниченными. Другие же находятся под влиянием так называемых «историков-любителей», что приводит к таким заявлениям, как «наши историки пишут ложную историю», разжигая разногласия и споры.

Однако за последние 36 лет исторические исследования в Монголии стали гораздо более подробными и сложными, охватывая все исторические периоды. Я бы посоветовал людям хотя бы прочитать и сравнить пятитомную историю, опубликованную в 2003 году, с более поздними научными работами профессиональных историков. Молодежь тоже изменилась.

— Возможно, недостаточно усилий прилагается для привлечения читателей?

— Я так не думаю. Если бы люди действительно их прочитали, они бы увидели, что наши учебники истории уже значительно изменились. Исследователи постоянно стремятся изучать новые идеи и продвигать свои исследования на каждом этапе. Конечно, когда дело доходит до представления результатов своих исследований общественности, наши ученые используют разные подходы.

— Если люди не читали пятитомную историю, действительно ли они прочитают все 30 томов? В связи с этим возникает вопрос: как эффективно донести до общественности результаты работы профессиональных исследователей, достигнутые благодаря таким огромным усилиям?

— В целом, в нашем обществе укоренилось чувство недоверия. По всей видимости, этому в значительной степени способствовал плохой пример, подаваемый политиками. Как только историки начинают работу над 30-томной историей Монголии, могут возникнуть подозрения, например: «Чьи интересы за этим стоят?» или «Те, кто создал эти 30 томов, получат от них прибыль».

С нашей точки зрения, мы настолько поглощены завершением и публикацией работы, что у нас практически не остается сил думать о прибыли, не говоря уже о получении дохода. Сначала нам нужно завершить работу и опубликовать её. После этого, безусловно, возникнет необходимость сделать её максимально доступной для публики и представить в различных форматах.

Как минимум, эти тома будут распространены среди библиотек во всех 21 аймаках и районах столицы. Заинтересованные читатели смогут получить доступ к каждому тому и прочитать его по отдельности. Мы также могли бы разместить их в интернете бесплатно или выпустить серию подкастов.

По всей видимости, книги, ранее изданные по инициативе президента, стали доступны в свободном доступе на цифровых платформах, что позволяет любому желающему получить к ним доступ и прочитать их. Поэтому было бы полезно создать единую платформу, где люди, искренне интересующиеся историей и культурой, могли бы легко найти достоверную и качественную информацию.

В эпоху, когда все больше молодых людей проявляют интерес к истории и культурному наследию, было бы идеально сделать около 30 ключевых работ, являющихся первоисточниками для монголов, свободно доступными через единую цифровую систему. В настоящее время в открытом доступе в интернете находится только «Сокровенное сказание монголов»; остальные книги недоступны. К сожалению, в нынешних условиях у нас нет финансовых ресурсов, чтобы воплотить это в жизнь.

— В последнее время, когда речь заходит о чествовании исторических личностей, наблюдается тенденция к тому, что провинции и местные регионы «присваивают» их себе, что может привести к снижению их национального значения в целом. Каково ваше мнение по этому поводу?

— Честно говоря, учитывая нынешнюю ситуацию в Монголии, альтернатив мало, а ресурсы скудны. Среди них много видных политических и общественных деятелей, а также героев национального и международного значения. Однако страна не обладает экономическими возможностями для того, чтобы отмечать каждую историческую годовщину на национальном уровне.

В идеале, такие деятели, как Нацагдорж Дашдорж, Өндөр Гэгээн Занабазар, Ринчен Бямба и Чойном Ринчен, должны быть увековечены в национальных памятниках. Но в действительности это нецелесообразно. В результате ответственность за организацию подобных мероприятий и покрытие связанных с ними расходов берут на себя провинции и местные органы власти.

Например, когда я присутствовал на 140-летии со дня рождения бывшего премьер-министра Амара Ананда в аймаке Булган, я отметил, что Амар Ананд — это не просто фигура аймака Булган, а государственный деятель Монголии. В идеале такое мероприятие должно открываться не губернатором аймака, а премьер-министром Монголии.

В прошлом году, во время празднования 120-летия со дня рождения Ринчена Бямбы, хотя нам и удалось добиться принятия правительственной резолюции, мы не смогли получить финансирование. В конечном итоге нам пришлось обратиться к руководству аймака Сэлэнгэ с просьбой поддержать организацию олимпиады по монгольскому языку имены Ринчена.

По правде говоря, мы не стремимся принизить наследие исторических личностей. Политики могут издавать резолюции или принимать решения, но без финансовой поддержки одних этих документов недостаточно для осуществления событий. Если бы это было возможно, мы бы предпочли увековечить память людей, внесших значительный и наиболее заметный вклад в историю.

В настоящее время говорят, что годовщину Даян-Хана отметят жители аймака Өмнөговь. В нынешних обстоятельствах это, вероятно, наиболее практичный подход. Самое важное — это продолжать чтить и помнить исторический вклад таких деятелей. Это отражает нынешнюю реальность политической, социальной и экономической ситуации в нашей стране.

— Молодое поколение проявляет все больший интерес к созданию исторических фильмов. Однако многие критикуют их за содержащиеся в них неточности. Неужели кинематографисты не консультируются с историками, или историки неохотно дают свои рекомендации?

— В целом, наши кинематографисты довольно редко обращаются к профессиональным историкам с предложением о сотрудничестве. Когда я встречаюсь с некоторыми из них, я часто говорю им прямо: «Вам следовало спросить». Если бы они сказали: «Мы планируем снять фильм такого рода, не могли бы вы нам помочь?», историки никогда бы не отказали. Даже если один человек недоступен, его свяжут с другими, у кого есть время и опыт.

Честно говоря, когда смотришь много современных фильмов, помеченных как «исторические», это может вызывать довольно неловкость. Тем не менее, тот факт, что молодые люди обращают внимание на свою национальную историю и предпринимают смелые шаги, даже в рискованных условиях, всё же является позитивным знаком. Создание исторических произведений требует значительного финансирования. В таких обстоятельствах я считаю, что историки должны оказывать кинематографистам максимально возможную поддержку. Как историки, мы готовы внести свой вклад любым возможным способом. И что немаловажно, мы не будем брать плату с кинематографистов за наши советы; наши ученые всегда готовы предложить свою помощь бесплатно.

Я лично работал консультантом над несколькими фильмами. Однако одна из проблем заключается в том, что, будучи консультантами, мы иногда пытаемся превратить фильм в документальный, а не в произведение искусства. Мы склонны говорить: «Это не соответствует действительности», «Это лишнее» или «Такого никогда не было в реальной истории», что может непреднамеренно ограничивать творческую свободу и расстраивать кинематографистов. В произведениях, предназначенных для массовой аудитории, определенный уровень художественного преувеличения неизбежен для того, чтобы эмоционально воздействовать на зрителей.

Однако к историческим фактам никогда не следует относиться небрежно. Как минимум, кинематографистам следует проконсультироваться, чтобы избежать искажения реальных исторических личностей и событий. Даже в случае крупных публичных мероприятий, таких как церемонии открытия и закрытия национальных фестивалей, мы готовы предоставить консультации по запросу.

— Похоже, многие молодые люди считают, что просьба о помощи каким-то образом принижает их достоинства.

— Я часто говорю то же самое и молодым исследователям. «Как говорится, „Хан Хэнтий стоит рядом с тобой“, ведь рядом с тобой так много выдающихся докторов и профессоров, почему бы не подойти и не спросить у них?» Вместо этого вы боретесь в одиночку, даже не зная, правы вы или нет.

В незнании чего-либо нет ничего плохого. И, конечно же, нет ничего плохого в том, чтобы спросить тех, кто знает. Наши ученые никогда не скажут: «Я изучал эту тему годами, и вы должны мне заплатить». Прежде чем превращать результаты исследований в опубликованную книгу или фильм, показанный на экране, им было бы полезно проконсультироваться с компетентными экспертами и доработать свою работу. Даже во время дискуссий и семинаров, похоже, существует недостаток в том, как обратная связь усваивается и применяется.

Есть старая поговорка, которую наши бабушки и дедушки часто повторяли: «Словно проклятие Тангутов». Это подразумевает: «Я не знаю и не буду слушать тех, кто знает». Представьте себе: вы не стремитесь к знаниям сами и не принимаете наставлений от тех, кто ими обладает. Это путь к вечному невежеству и тьме.

перевод: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения