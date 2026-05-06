Монгольская компания представляет ведущий мировой бренд SEALY в Центральной Азии

CentralAsia (MNG) - SEALY, мировой лидер в индустрии высококачественных матрасов, постельного белья и аксессуаров, официально вышла на рынок Центральной Азии в честь своего 145-летия и открыла свой первый бутик-шоурум Sealy Luxury Sleep в Алматы, Казахстан.

Это событие уникально тем, что представляет собой уникальный исторический шаг, в ходе которого монгольская компания берет на себя право и ответственность официально представлять и развивать ведущий мировой международный бренд не только в Монголии, но и в Казахстане и за его пределами, в регионе Центральной Азии, о чем сообщает MiddleAsianNews.

Монгольская компания PJ Bros. LLC начала сотрудничество с американской корпорацией TEMPUR SEALY INTERNATIONAL (Somnigroup NYSE:SGI), акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, в 2013 году и открыла свой первый выставочный зал Sealy Gallery в Улан-Баторе в 2014 году.

Теперь партнерство вышло на новый уровень: компания PJ Bros LLC стала первой монгольской компанией, представляющей мировой бренд номер один не только за рубежом, но и в отдельных регионах.

23 апреля 2026 года в Алматы успешно состоялось официальное мероприятие по запуску бренда SEALY в Центральной Азии и церемония открытия первого шоурума Sealy Luxury Sleep Boutique.

На церемонии открытия присутствовали Джордж Дайер, генеральный директор SEALY INTERNATIONAL Corporation, Мишель Йеркин, генеральный консул США в Алматы, Пэрэнлэйжамц Лувсандорж, испольнительный директор SEALY по Центральной Азии и Монголии, а также другие почетные гости из деловых, дипломатических и торговых кругов, которые торжественно отметили начало работы бренда в новом регионе.

Основанная в 1881 году в XIX веке, компания SEALY является крупнейшим в мире брендом в индустрии матрасов, кроватей и мебели. Ее продукция основана на специальных исследованиях ведущих американских хирургов-ортопедов и экспертов в области заболеваний позвоночника, что делает ее лучшим в мире брендом для профилактики заболеваний позвоночника и пропаганды здорового образа жизни.

От Белого дома президента США до самого роскошного в мире отеля Burj Al-Arab Jumeirah в Дубае и пятизвездочных отелей, таких как Four Seasons, Ritz-Carlton, St. Regis, Grand Hyatt, Sheraton и Marina Bay Sands, это место на протяжении 12 лет славится как объект благородного пользования монгольских семей.

Открытие магазина бренда SEALY в Казахстане – это не просто открытие нового шоурума, но и свидетельство успеха монгольского бизнеса в международной экспансии, а также новаторский шаг для монгольских компаний на рынок Центральной Азии и подтверждение обширных связей и сотрудничества с этими странами.

Монгольская компания PJ Bros LLC постепенно открывает более 20 роскошных шоурумов бренда SEALY в Монголии, Казахстане и других странах Центральной Азии, предлагая потребителям региона культуру здорового и комфортного сна мирового класса.

