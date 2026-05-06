Монгольские юноши были признаны лучшим вратарем и лучшим игроком на Кубке Азии по хоккею с шайбой. Фото

CentralAsia (MNG) - На льду «Номад Арены» Бишкека завершился захватывающий финал Кубка Азии по хоккею (2026 IIHF U18 Asia Cup). На этом Кубке юношеская сборная Монголии по хоккею завоевала бронзу.

В решающем противостоянии за бронзу встретились команды Монголии и Индонезии. Матч завершился в пользу нашей команды со счетом 7-2.

Представляем вашему вниманию несколько фотографий с церемонии награждения победителей Кубка Азии (до 18 лет), который проходил с 26 апреля по 4 мая 2026 года, — пишет MiddleAsianNews.

Вратарь номер 1 нашей национальной сборной, ТЭРГЭЛ Гантулга, был признан лучшим вратарем Кубка Азии.

ОТГОН-ОД Пүрэвдаваа, нападающий под номером 9 национальной хоккейной команды, был признан лучшим игроком Кубка Азии.

