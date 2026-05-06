Сэржав Балсан награждена медалью весной Страны восходящего солнца

СЭРЖАВ Балсан

CentralAsia (MNG) - Правительство Японии объявило имена иностранных граждан, которые получат Весеннюю медаль 2026 года. Среди лауреатов – монгольская учёная Сэржав Балсан.

Доктор Сэржав, бывший старший научный сотрудник Института международных исследований Монгольской академии наук, много лет работала в области японоведения. С момента поступления на работу в Институт востоковедения, ныне Институт международных исследований, в 1980 году она опубликовала множество научных статей и перевела несколько работ.

Среди ее заслуг – заложение основ японоведения в Монголии, содействие подготовке кадров посредством преподавания японского языка в высших учебных заведениях, а также значительный вклад в укрепление академических связей, обменов и взаимопонимания между Японией и Монголией.

Награда – Орден Восходящего Солнца, Золотые Лучи с Розеткой – присуждается за вклад в углубление научных связей, сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения