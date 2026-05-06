Почти 70% государственных учреждений используют монгольскую письменность в официальной документации

CentralAsia (MNG) - Программа «Национальная программа III по монгольской письменности» была реализована в 2020-2024 годах с целью полного внедрения национальной письменности в государственную деятельность.

По данным Главного управления архивов, около 70% государственных учреждений в Монголии в настоящее время ведут официальную документацию на традиционном монгольском письме. В частности, из 5581 учреждения 3809, что составляет 68.28%, перешли на использование монгольской письменности в официальном делопроизводстве, как сообщает MiddleAsiianNews.

Согласно опросу 2021 года, около 53.6 процента государственных служащих выразили готовность вести служебные дела на монгольском языке, однако к 2025 году подготовительный этап был завершен, и использование и использование двойного письма увеличилось.

В государственном органе регистрации началась параллельная регистрация, и гражданские и образовательные документы составляются как кириллицей, так и монгольским письмом.

В 2020 году был принят пересмотренный Закон об архивах и официальной документации, за ним последовали Закон о прозрачности публичной информации в 2021 году и Закон об электронных подписях в 2022 году. Соответственно, в прошлом году была проведена общенациональная проверка для оценки соблюдения правил архивного дела, ведения документации и организационной практики. В начале этого года проверка была расширена и охватила дополнительные учреждения, при этом средний балл составил 83.6 процента.

В Монголии государственные проверки архивной и документационной деятельности проводятся с 1970 года. Проверки проводились периодически, в частности, в 1984, 1990, 1995 и 2000 годах основное внимание уделялось государственным архивам, а в 2004, 2009, 2015 и 2019 годах — институциональным архивам, управлению документацией и административной организации.

Цель этих проверок — оценить соблюдение законов, правил и стандартов, регулирующих архивную и документальную практику, оценить эффективность работы учреждений и улучшить планирование политики. Они также играют ключевую роль в укреплении дисциплины и подотчетности, стандартизации методов ведения документации, устранении недостатков и формировании единой национальной политики.

Удостоверение «Организация, которая уважает национальную грамотность»

В связи с проведением «Национального дня грамотности» в 2026 году Совет по языковой политике при Президенте Монголии утвердил Исполнительное правительственное агентство, Главное архивное управление, в качестве «Организации, уважающей национальную грамотность».

