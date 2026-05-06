Будет оказана государственная поддержка локализации японских инвестиционных компаний в Монголии

CentralAsia (MNG) - Японская сторона также выразила заинтересованность в изучении передового опыта Национального статистического управления Монголии.

Председатель Постоянного комитета по экономике Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Сэддорж Ренчинбямба принял делегацию во главе с заместителем министра внутренних дел и коммуникаций Японии Хидэюки Накано, находящимся с официальным визитом в Монголии. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что Монголия и Япония установили дипломатические отношения 54 года назад, и с тех пор они расширились и переросли в стратегическое и всеобъемлющее партнерство. В качестве примера такого сотрудничества они отметили, что Национальное статистическое управление Монголии и Статистическое бюро Японии подписали Меморандум о взаимопонимании в 2017 году, и сотрудничество продолжалось бесперебойно даже в период пандемии.

справа: Хидэюки Накано

Прибывшая сторона выразила заинтересованность в изучении передового опыта Национального статистического управления Монголии, которое признано во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе и собирает данные из различных источников, включая данные мобильных телефонов и спутниковые данные. Они также подняли вопросы, связанные с прибытием японских инструкторов, которые, как ожидается, начнут работу в Монголии в июне.

Председатель Сэддорж передал приветствия от спикера Великого Государственного Хурала Бямбацогта Сандага, избранного в парламент на пятый срок, и выразил благодарность Японии за неизменную поддержку, выразившуюся в направлении экспертов для оказания помощи статистическому сектору Монголии.

слева: Сэддорж Ренчинбямба

Он подчеркнул эффективность проведения регулярных двусторонних встреч и отметил, что Постоянный комитет уделяет особое внимание усилению преимуществ Соглашения об экономическом партнерстве между Монголией и Японией и оказанию политической поддержки для содействия локализации японских инвестиционных компаний в Монголии.

Стороны обменялись мнениями по вопросам выполнения и итогов меморандумов о взаимопонимании и межправительственных соглашений, заключенных между двумя странами.

Согласно сообщению пресс-службы Великого Государственного Хурала, во встрече приняли участие председатель Национального статистического управления Монголии Батдаваа Батмөнх и Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Монголии Масару Игавахара, а также представители посольства Японии.

