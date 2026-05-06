Трамп заявил, что «Проект Свобода» в Ормузском проливе будет приостановлен

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что операция по сопровождению застрявших в Персидском заливе судов будет приостановлена на «короткий промежуток времени», чтобы оценить возможность заключения мирного соглашения с Тегераном.

По его словам, «Проект Свобода», реализация которого началась в понедельник, будет приостановлен по просьбе Пакистана, который выступает посредником на переговорах, а также других стран.

Трамп написал, что решение было принято в связи с «огромными военными успехами» и «значительным прогрессом» в достижении мирного соглашения с Ираном.

«Пока блокада будет оставаться в силе, «Проект Свобода» (пропуск судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий промежуток времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение», — добавил он.

Цены на нефть незначительно снизились в начале торгов в Азии в среду на фоне заявлений Трампа.

Иранские государственные СМИ заявили, что приостановка операции свидетельствует о том, что Трамп «отступил» после серии неудач в попытках разблокировать жизненно важный для мирового судоходства водный путь.

Заявление Трампа прозвучало вскоре после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил на брифинге в Белом доме, что операция «Эпическая ярость», которая началась в конце февраля, достигла своих целей, и Вашингтон переходит к следующему этапу, то есть «Проекту Свобода», пишет «Би-би-си».

«Мы предпочли бы путь мира. Президент предпочел бы заключить соглашение», — сказал глава Госдепа во вторник вечером.

Говоря о проекте, Рубио отметил, что он носит исключительно оборонительный характер. «Стрельбы не будет, пока в нас не выстрелят первыми», — добавил он.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявляло, что в операции по сопровождению судов будут задействованы эсминцы, самолеты и 15 тысяч военнослужащих.

Заявления Вашингтона прозвучали на фоне серии атак в Ормузском проливе — это вызвало опасения, что перемирие находится под угрозой срыва. США заявили, что их цель — вывести застрявшие суда из Персидского залива.

В понедельник Трамп заявил, что Иран будет «стерт с лица Земли», если попытается атаковать американские суда, которые участвуют в операции.

Тегеран последние заявления США пока не комментировал, однако спикер иранского парламента Мохаммед-Багер Галибаф заявлял во вторник, что США и союзники поставили под угрозу безопасность судоходства в проливе «из-за нарушений режима прекращения огня и введения блокады» против Ирана.

«Однако их злодеяния не увенчаются успехом», — сказал он.

Поздно вечером во вторник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило со ссылкой на источники, что в Ормузском проливе грузовое судно было поражено «неизвестным снарядом». Более подробной информации об инциденте пока нет.

Во вторник власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что их системы ПВО второй день подряд перехватывают иранские ракеты и дроны, назвав это опасной эскалацией. Иран отрицает, что наносил удары по ОАЭ.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли серию авиаударов по Ирану. Тегеран заблокировал Ормузский пролив, по которому до войны проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.