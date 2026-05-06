После взрыва на заводе «Казцинк» в Казахстане возбуждено уголовное дело

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане возбудили уголовное дело после гибели двух работников свинцового завода «Казцинк» при взрыве на предприятии. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

«Казцинк» находится в Усть-Каменогорске на востоке Казахстана. По данным МЧС республики, сегодня утром на заводе случился взрыв пылеулавливающего устройства. Пресс-служба предприятия сообщила о хлопке во время очистки дымососа. Из-за взрыва и пожара на заводе обрушилась часть конструкций предприятия. При ЧП погибли два человека, еще пять пострадали. В тушении участвовали 40 человек личного состава с применением 10 единиц техники.

Департамент полиции по области проверяет предприятие на нарушение правил охраны труда, из-за которого погибли люди. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

ТОО «Казцинк» — одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана. Занимается производством цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках.

