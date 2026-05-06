В Астане пройдет международный турнир PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2

CentralAsia (KZ) -  В Астане пройдет международный киберспортивный турнир PGL Astana 2026. В соревновании по Counter-Strike 2 примут участие 16 лучших команд мира.

Турнир состоится с 15 по 17 мая на площадке Barys Arena.

Предыдущий турнир, прошедший в 2025 году, показал высокие результаты по онлайн-просмотрам и вызвал значительный интерес у международной аудитории. Это позволило Астане укрепить позиции одного из новых центров мирового киберспорта.

Организатором выступает PGL Esports SRL — один из ведущих операторов киберспортивных соревнований.

В 2026 году призовой фонд увеличен до 1,6 млн долларов, что делает турнир одним из самых высокооплачиваемых по Counter-Strike 2 вне серии мейджоров.

