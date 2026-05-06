В таджикской армии насчитали свыше сотни преступлений за год

CentralAsia (TJ) - В воинских частях Таджикистана в 2025 году выявили 123 преступления, связанные с избиением и притеснением солдат, применением насилия в отношении начальника, самовольным оставлением места службы, дезертирством и злоупотреблением полномочиями. Об этом говорится в годовом отчете Уполномоченного по правам человека, сообщает «Азия-Плюс».

По данным омбудсмена, за год было зарегистрировано 66 преступлений по статьям о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, применении насилия в отношении начальника и злоупотреблении властью или служебным положением. Сколько человек были наказаны по этим делам, в отчете не уточняется.

Еще 20 военнослужащих были наказаны за самовольное оставление воинской части или дезертирство. Какое именно наказание они получили, также не сообщается.

Кроме того, 37 человек привлекли к ответственности за злоупотребление властью или служебным положением, а также превышение должностных и служебных полномочий.

В отчете также говорится, что за грубое обращение с гражданами и невыполнение служебных обязанностей были наказаны десять сотрудников военных комиссариатов.

Сотрудники аппарата омбудсмена в 2025 году провели проверки в четырех воинских частях Министерства обороны — в Хороге, Ишкашиме, Канибадаме и Бободжоне Гафурове. Они изучали соблюдение прав военнослужащих и условия их проживания.

Представители ведомства побеседовали с 42 офицерами и 52 солдатами. Военнослужащих спрашивали о возможном применении насилия и унижений, самовольном оставлении части, а также о привлечении солдат к работам, не связанным со службой.

По утверждению омбудсмена, руководство воинских частей принимает необходимые меры для предотвращения избиений и пыток солдат и устранения выявленных недостатков.

«Мониторинг воинских частей показал, что спальные места солдат соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм. Они обеспечены форменной одеждой, бытовые и досуговые помещения оснащены необходимыми средствами», — говорится в отчете.

В 2025 году омбудсмен также рассмотрел три жалобы, связанные с призывом на военную службу. В одном из случаев гражданин пожаловался на незаконный призыв его сына сотрудниками военного комиссариата Канибадама. После рассмотрения обращения Генпрокуратурой молодой человек прошел обследование и был признан непригодным к службе.

Ранее в Верховном суде Таджикистана сообщили «Азия-Плюс», что в 2025 году суды рассмотрели 120 уголовных дел в отношении 96 молодых людей, обвиняемых в уклонении от военной службы. 27 из них получили наказание в виде лишения свободы, еще 69 были оштрафованы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения