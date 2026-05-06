Казахстан намерен отказаться от российского электричества к 2027 году

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) - Казахстан планирует отказаться от импорта электроэнергии из России в 2027 году, сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает Казтаг.

«За 2025 год мы произвели 123,1 млрд кВт·ч, потребили 124,6 млрд, 1,5 млрд разница (импортируется из Российской Федерации – КазТАГ). В 2004 году разница составляла 2,1 миллиарда. Эта цифра уменьшается. По планам коллег, если мы в конце этого года и в начале следующего введем все наши плановые объекты в Кызылорде, ВКО, то в 2027 году, я думаю, мы вообще не будем ждать строительства атомной станции. (…) Сегодня мы прогнозируем, что разница в этом году составит где-то 1–1,2 млрд кВт·ч, а в 2027 году мы ее обнулим», – сказал Есимханов на брифинге в правительстве во вторник.

Вице-министр также обратил внимание, что, покупая электроэнергию у России, Казахстан при этом продает свою в Кыргызстан, чтобы обеспечить южные регионы водой. Имеется в виду, что, экспортируя электроэнергию в Кыргызстан зимой, Казахстан помогает ему накопить воду в водохранилищах, чтобы летом получить эту воду для полива южных регионов Казахстана.

