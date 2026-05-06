США заявили, что перемирие с Ираном сохраняется — несмотря на взаимные атаки

CentralAsia (CA) - Перемирие между Ираном и США сохраняется, заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет на пресс-конференции в Пентагоне.

Как отмечает Reuters, глава ведомства выступил с этим заявлением на фоне сообщений о том, что страны обменялись ударами по кораблям друг друга в рамках борьбы за контроль над Ормузским проливом.

Ранее американские военные заявили, что уничтожили шесть иранских катеров, а также крылатые ракеты и беспилотники после того, как президент США Дональд Трамп объявил о «Проекте Свобода». Также сообщалось, что Иран атаковал два американских эсминца в Ормузском проливе. Позже Трамп заявил о приостановке «Проекта Свобода».

Кроме того, 4 и 5 мая власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщали, что Иран запустил по территории страны ракеты и беспилотники. ОАЭ — ключевой союзник США в регионе.

«Мы не ищем конфликта, — сказал Хегсет на пресс-конференции. — Сейчас режим прекращения огня, безусловно, сохраняется, но мы будем следить за ситуацией очень, очень внимательно».

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн заявил, что с момента объявления режима прекращения огня 7 апреля Иран несколько раз нарушал перемирие: иранские военные открывали огонь по торговым судам и американским кораблям, а также захватили два контейнеровоза.

Однако, по его словам, эти атаки «на данном этапе не достигли порога, за которым последует возобновление полномасштабных боевых действий».

Ормузский пролив фактически заблокирован с начала войны между Ираном, США и Израилем. Сначала судоходство по проливу практически остановилось из-за угроз Ирана наносить удары по судам, которые попытаются пройти по этому морскому пути. Позже добавилась морская блокада США, которые со своей стороны не пропускают суда в иранские порты.

До боевых действий по Ормузском проливу проходило до 20% мирового транзита нефти. Остановка судоходства по этому маршруту стала одной из причин повышения цен на нефть по всему миру.

Свободное судоходство по Ормузскому проливу — один из ключевых пунктов переговоров между США и Ираном, которые зашли в тупик. Некоторые американские и израильские чиновники полагают, что Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе, если cтороны не добьются прогресса в переговорах, пишет издание Axios.