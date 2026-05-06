Россия нанесла удары по Украине после наступления объявленного Зеленским «режима тишины», - ВСУ

CentralAsia (CA) - В ночь на 6 мая, когда в силу вступил объявленный Владимиром Зеленским «режим тишины», Россия атаковала Украину тремя ракетами и 108 ударными беспилотниками, заявили в Воздушных силах ВСУ.

По данным ВСУ, российские войска запустили две баллистические ракеты «Искандер-М» и одну управляемую авиационную ракету Х-31. В течение ночи в нескольких регионах Украины объявлялась воздушная тревога.

89 беспилотников были сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание трех ракет и девяти дронов в восьми местах, добавили в ВСУ.

В Харьковской области в результате обстрела есть пострадавшие. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, в Новобаварском районе города двое человек обратились за помощью. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о пожарах в результате попадания «Шахедов».

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что Россия нарушила «режим тишины», атаковав также объект промышленной инфраструктуры в Запорожской области, а по Херсону ударив корректируемой авиационной бомбой. Он добавил, что эти действия «нивелируют объявленное Путиным «перемирие» на 9 мая».

Минобороны России в то же время утром 6 мая отчиталось, что силы ПВО в течение ночи сбили 53 украинских дрона над регионами и акваторией Черного моря. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Минобороны России 4 мая объявило, что на 8 и 9 мая по решению Владимира Путина будет объявлено перемирие «в честь празднования Дня Победы». «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — говорилось в сообщении. При этом в ведомстве пригрозили, что если Украина попытается сорвать празднование, то войска РФ «нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева». Зеленский в ответ объявил «режим тишины», который начнется с 6 мая. «Мы считаем человеческую жизнь несравнимо большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины», — написал он.

Накануне вечером российские военные массированно атаковали города Украины. В Краматорске Донецкой области в результате сброса фугасных авиабомб были повреждены 16 многоквартирных домов, парикмахерская, магазины и автомобили. Погибли шесть человек, еще 13 получили ранения. Также под удар баллистических ракет попал Днепр. Целями стали промышленные предприятия. Погибли четыре человека, 19 были ранены. Кроме того, повреждения получила инфраструктура в Кривом Роге Днепропетровской области. В Запорожской области из-за обстрела погибли 12 человек, а 43 пострадали, из них 18 были госпитализированы. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате массированных российских ударов по разным регионам Украины во вторник погибли 27 человек и по меньшей мере 120 получили ранения.