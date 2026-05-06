Лавров и Рубио провели первый за полгода телефонный разговор. Они обсудили Украину и Иран

CentralAsia (CA) - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио впервые более чем за полгода обсудили по телефону отношения Москвы и Вашингтона. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили российское Министерство иностранных дел и Госдепартамент CША.

«Главы внешнеполитических ведомств провели «сверку часов» по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов», - следует из заявления российского МИД.

По словам представителя Госдепартамента США Томми Пиггота, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Лавров и Рубио обсудили отношения между США и Россией, российско-украинскую войну и ситуацию в Иране.

Последний раз Лавров и Рубио созванивались 20 октября 2025 года. Тогда стороны обсуждали возможные шаги по прекращению боевых действий в Украине, а также новый российско-американский саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, который не состоялся.