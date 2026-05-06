Судья, ужесточивший приговор бывшей первой леди Южной Кореи, найден мертвым

CentralAsia (CA) - В Сеуле найден мертвым судья, который председательствовал в апелляции по коррупционному делу жены бывшего президента Южной Кореи Ким Гон Хи, сообщают Yonhap и The Chosun Daily.

Тело судьи Шин Чон О было обнаружено на клумбе возле Высокого суда Сеула около часа ночи. В его кармане была написанная от руки предсмертная записка. В ней, как сообщается, содержались извинения, но не упоминалось дело бывшей первой леди Ким Гон Хи.

Полиция, по данным Yonhap, не подозревает насильственную смерть, а в качестве одной из версий рассматривает падение с высоты.

Шин Чон О председательствовал на апелляции по делу Ким Гон Хи, в котором ее обвинили в манипулировании ценами акций и в получении дорогих подарков. В январе 2026 года суд первой инстанции приговорил ее к году и восьми месяцам тюрьмы, в апреле апелляционный суд увеличил срок наказания до четырех лет.

Представитель Высокого суда заявил, что, насколько ему известно, судья Шин «находился в состоянии стресса» из-за трансляции судебных заседаний накануне вынесения приговора по апелляции Ким Гон Хи, пишет The Chosun Daily.

Ким Гон Хи арестовали в августе 2025 года. Ее обвиняли в частности в том, что она приняла в подарок сумку Dior стоимостью 2200 долларов. В администрации президента подтвердили, что Ким Гон Хи получила сумку в подарок, но добавили, что вещь «используется и хранится как собственность правительства». Кроме того, Ким Гон Хи обвиняли в сговоре с бывшим главой Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, с целью манипулирования ценой акций компании и получения незаконной прибыли.

Ее муж, бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель, также был арестован — после того, как 3 декабря 2024 года он ввел в стране военное положение, заявив, что это необходимо, чтобы защитить страну «от угрозы северокорейских коммунистических сил». В феврале 2026 года Юн Сок Еля приговорили к пожизненному заключению по ряду обвинений, включая мятеж.