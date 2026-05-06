В Казахстане введут ограничения на использование дронов и приборов ночного видения для охоты

CentralAsia (KZ) - В Казахстане планируется ввести ограничения для охотников на использование современных технических средств, включая беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения и другие устройства. Эти и другие нормы прописаны в поправках по вопросам охотничьей отрасли и сохранения животного мира, которые в среду мажилис рассмотрел в первом чтении, передает «Власть».

«Вводится разделение животных на виды, подлежащие и не подлежащие лимитированию. Данная норма предполагает дифференцированный подход к изъятию животных в зависимости от их биологических особенностей и позволяет более гибко регулировать охоту, устанавливая лимиты только для тех видов, которые требуют особой защиты. Вместе с тем эффективность данной нормы напрямую зависит от качества учета численности животных и достоверности данных мониторинга», - сообщил один из авторов законопроекта, депутат Дюсенбай Турганов.

Документом предусматривается усиление административной ответственности за умышленное причинение боли, травмирование или гибель животных. Размеры штрафов за такие правонарушения увеличиваются многократно, с дифференциацией по степени тяжести.

В случае повторных или тяжких нарушений ужесточается уголовная ответственность. В качестве наказания предусмотрены штрафы до 2000 МРП, исправительные работы, привлечение к общественным работам. В случае отягчающих обстоятельств – ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, с конфискацией имущества.

При этом депутат Абзала Куспан считает, что необходимо привести Уголовный кодекс в соответствие с Кодексом об административных правонарушениях, поскольку в уголовной ответственности предусмотрен штраф до 3000 МРП, однако минимальный порог не установлен. В то же время в административном кодексе штраф четко определен – 200 МРП. Он выразил опасения, что в будущем административное наказание может оказаться строже, чем уголовное.

Административная ответственность предусмотрена также за хранение и реализацию дериватов (рогов) сайгаков, меченых с нарушением, либо немеченых рогов сайгаков.

Законопроектом также предусматривается введение административной ответственности за публичную демонстрацию (рекламу) незаконного приобретения и сбыта, провоза, хранения диких видов животных и растений, их частей и дериватов, в том числе в СМИ или в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет.

Кроме того, предусмотрены дополнительные меры воздействия, включая конфискацию орудий правонарушения и лишение права на содержание животных в будущем.

Также, как сообщили депутаты, законопроектом расширяется перечень запрещенных способов охоты. В частности, вводятся ограничения на использование современных технических средств, включая беспилотные летательные аппараты, приборы ночного видения, включая инфракрасные и тепловизионные устройства. Ограничивается охота в местах скопления глухарей в период токования без сопровождения егеря.

Кроме того, предусматривается наделение егерей и руководителей охотничьих хозяйств полномочиями по обеспечению производства по делам об административных правонарушениях, включая право досмотра транспортных средств и судов (в том числе маломерных), их задержания, доставления и запрета на эксплуатацию.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения