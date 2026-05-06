В Узбекистане могут ввести уголовную ответственность за строительство подземных тоннелей через границу

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане хотят ввести уголовную ответственность за строительство подземных тоннелей через границу.

В Узбекистане намерены ужесточить ответственность за нарушения, связанные с незаконным пересечением государственной границы, в том числе с использованием подземных сооружений и тоннелей.

Соответствующий законопроект депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в первом чтении. Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и направлен на усиление мер по охране государственной границы, обеспечению общественной безопасности и защите экономической стабильности страны.

Согласно инициативе, предлагается усилить ответственность за незаконное перемещение через государственную границу товарно-материальных ценностей, иностранной валюты, драгоценных металлов и других предметов, а также за обход таможенного контроля.

При этом использование незаконно построенных подземных сооружений, тоннелей или иной инфраструктуры для нарушения таможенного законодательства предлагается отнести к отягчающим обстоятельствам.

Кроме того, законопроект предусматривает более жесткие меры ответственности за незаконный выезд из страны, въезд в Узбекистан или пересечение государственной границы с использованием подобных объектов.

Отдельной нормой предлагается установить уголовную ответственность за строительство подземных незаконных сооружений и тоннелей, создание необходимой для этого инфраструктуры, их эксплуатацию, а также финансирование такой деятельности.

После доработки документ будет вынесен на дальнейшее рассмотрение парламента.