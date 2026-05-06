В России гражданин Узбекистана получил 12 лет колонии за финансирование и вербовку в террористическую организацию

CentralAsia (UZ) - Суд в России вынес приговор гражданину Узбекистана, признав его виновным в вербовке и пособничестве террористической деятельности. Мужчина получил 12 лет лишения свободы за взаимодействие с запрещенной организацией «Катиба Таухид валь-Джихад».

Следствием установлено, что осужденный использовал свои банковские реквизиты и номер телефона для сбора средств, которые предназначались для закупки оружия, боеприпасов и экипировки для боевиков. Кроме того, в марте 2024 года он пытался вовлечь в деятельность организации еще одного человека.

В ходе оперативных мероприятий также зафиксирован факт, когда мужчина просил перевести на его карту 10 тысяч рублей для последующей передачи представителям террористической структуры. Суд счел собранные доказательства достаточными для назначения длительного срока заключения.