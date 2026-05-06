CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана продлили запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов с 21 мая 2026 года сроком на шесть месяцев автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в государства-члены Евразийского экономического ‌союза, говорится в приказе Минэнерго.

Под запрет вывоза автомобильным транспортом попали бензины, дизтопливо и отдельные виды нефтепродуктов (коды товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, ​3826 00).

Запрет не распространяется на ​смазочные масла (коды товарной номенклатуры внешнеэкономической ​деятельности Евразийского экономического ⁠союза 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, ‌2710 19 860 0, 2710 19 880 ‌0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 ​900 0, 3403 91 000 0), вывоз нефтепродуктов в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем (не ‌более одного раза в сутки), авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ, а также ​нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства.

Запрет распространяется на экспорт железнодорожным транспортом ‌легких дистиллятов (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12), за исключением товарных автобензинов марок Аи-98, Аи-95, Аи-92, Аи-80 по планам поставок Минэнерго. Приказ опубликован 5 мая на сайте ​Эталонного контрольного банка нормативных ​правовых актов Казахстана. Аналогичный ‌приказ действует с 20 ноября 2025 года.

Также, продлен запрет с 1 июля ​2026 года до 31 декабря 2026 года на вывоз из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов (коды ТН ВЭД 2710 12 110 1 – 2710 12 310 0, 2710 12 700 0 – 2710 12 900 8), авиакеросина и дизтоплива (коды ТН ВЭД 2710 19 110 0 – 2710 19 460 0), газойлей (коды ТН ВЭД 2710 20 110 0 – ​2710 20 190 0), ⁠толуола, ксилола (коды ТН ВЭД 2902 30 000 0, 2902 41 000 0, 2902 42 000 0, 2902 44 ‌000 0), битума нефтяного (код ТН ВЭД 2713 20 000 0).

Настоящий приказ вводится ‌в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Казахстан запретил вывоз ​некоторых видов нефтепродуктов для исключения риска дефицита на внутреннем рынке ‌и перетока топлива в соседние страны из-за диспаритета цен.

