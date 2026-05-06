Axios: США и Иран близки к подписанию меморандума о прекращении войны
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) -  Власти США считают, что близки к подписанию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании. Он должен положить конец военным действиям и стать основой для «более детальных ядерных переговоров», сообщает Axios со ссылкой на источники.

США ожидают ответа Ирана по нескольким ключевым пунктам в течение следующих 48 часов. По данным портала, «пока ничего не согласовано», но его собеседники уверяют, что «это самый близкий к соглашению момент» с начала военных действий. Как уточняет Axios, США считают, что иранское руководство расколото, и достичь консенсуса между различными фракциями может быть сложно. По словам двух неназванных чиновников, вчерашнее решение Дональда Трампа о приостановке операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе «было основано на прогрессе в переговорах».

В меморандуме 14 пунктов. В их числе:

  • прекращение войны в регионе и начало 30-дневного периода переговоров по детальному соглашению об открытии Ормузского пролива обеими странами;
  • обязательство Ирана ввести мораторий на обогащение урана (обсуждается срок в 12 лет);
  • вывоз из Ирана высокообогащенного урана (обсуждается вариант его передачи США);
  • отказ Ирана от стремления к обладанию ядерным оружием, а также прекращение эксплуатации подземных ядерных объектов;
  • согласие США снять санкции и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских средств;
  • согласие Ирана на инспекции в стране, в том числе внезапные проверки ООН.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер обсуждают меморандум с несколькими иранскими официальными лицами. Axios пишет, что переговоры проходят «как напрямую, так и через посредников».

