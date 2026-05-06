экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дождливая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  На большей части Казахстана с 7 по 9 мая ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

7-9 мая в западных, 8-9 мая в северных областях ожидаются сильные дожди. На юге страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а на востоке дожди с грозами ожидаются 9 мая.

Днем на западе Казахстана будет +18+28 градусов, на севере +18+23 градусов, в центре +20+28 градусов, на юге и юго-востоке +28+33 градуса, на востоке +25+30 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com