Дождливая погода ожидается в ближайшие дни в Казахстане

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана с 7 по 9 мая ожидаются дожди с грозами, возможен град, шквалистое усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

7-9 мая в западных, 8-9 мая в северных областях ожидаются сильные дожди. На юге страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами, а на востоке дожди с грозами ожидаются 9 мая.

Днем на западе Казахстана будет +18+28 градусов, на севере +18+23 градусов, в центре +20+28 градусов, на юге и юго-востоке +28+33 градуса, на востоке +25+30 градусов.

