На крошечном объекте на краю Солнечной системы нашли атмосферу, что невозможно

CentralAsia (CA) - Японские астрономы нашли свидетельства того, что небольшой транснептуновый объект (ТНО) окружен тонкой атмосферой. Открытие озадачило ученых: объект слишком мал, чтобы удерживать газ сколько-нибудь долго.

Речь идет об объекте (612533) 2002 XV93 диаметром около 500 км — значительно меньше Плутона, чей диаметр составляет 2 377 км. 10 января 2024 года он прошел на фоне далекой звезды, что позволило провести так называемое покрытие: если объект лишен атмосферы, свет звезды гаснет резко, если атмосфера есть — постепенно. Наблюдения с нескольких точек по всей Японии показали именно постепенное затухание, характерное для прохождения света сквозь газовый слой.

Между тем расчеты показывают, что такая атмосфера должна рассеяться менее чем за 1 000 лет, если ее ничто не пополняет. Это означает, что она образовалась или обновилась совсем недавно. При этом данные телескопа «Джеймс Уэбб» не выявили на поверхности объекта замерзших газов, которые могли бы испаряться и поддерживать атмосферу.

Ученые рассматривают две версии: вещество из недр объекта могло быть выброшено на поверхность с выделением газа, либо атмосферу создал удар кометы. Для проверки этих гипотез необходимы дальнейшие наблюдения.