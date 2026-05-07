Четыре монгольских фильма номинированы на премию «Златна FEMI» на Болгарском кинофестивале

CentralAsia (MNG) - В общей сложности 8 фильмов из Монголии приняли участие в Международном кинофестивале «Златна ФЕМИ», который проходит в Софии, Болгария, и является конкурсом для женщин-режиссеров, сценаристов и художниц. Они были номинированы во многих категориях и завоевали престижные награды, — сообщает MiddleAsianNews.

Организаторы фестиваля высоко оценили монгольские фильмы, подчеркнув, что «монгольские фильмы обладают глубоким содержанием, затрагивают общие темы человечества и выражают идеи, способные тронуть сердце каждого зрителя».

Из 9600 фильмов из 130 стран, участвовавших в отборочном процессе кинофестиваля, были отобраны следующие монгольские фильмы: «Хранитель Великой Гоби» режиссера Ган-Очира Энэбиша, «Судьба» режиссера Бямбасүрэн Ганбат, «Голубая судьба» режиссера Алтантуяа Төмөрбаатар и «Дело женщины» режиссера Галбаяра Дашхүү.

Следующие фильмы были успешно номинированы: «Я не одна» режиссера Дэнсмаа Цэвэлмаа, «Путешественник по Гоби» режиссера Урантуяа Отгонбаатар, «Женщина» режиссера Отгонзориг Батчулуун и «В поисках трех драгоценных камней» режиссера Болорцэцэг Дугардондов.

Церемония награждения запланирована на 6 июня 2026 года в Софии.

В этом году фестиваль уникален и имеет более широкий масштаб, поскольку проводится под председательством Кипра в Совете Европейского союза.

