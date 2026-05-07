В Чешской Республике проживает более 15 000 граждан Монголии, — посол Чехии

CentralAsia (MNG) - По словам посла Чехии, в Чешской Республике проживает официально 15 146 граждан Монголии.

«В школах всех уровней, от детского сада до начальной школы, обучаются 2435 школьников и учащихся. Эти цифры не охватывают все категории, и фактическое число, вероятно, намного выше», — сказал посол. «В Монголии проживает более 40 граждан Чехии».

В то время как в предыдущие годы преобладал интерес к работе в автомобильной, электротехнической и мясоперерабатывающей отраслях, в этом году, по словам посла Чехии, возрос спрос на водителей грузовиков из Монголии, — пишет MiddleAsianNews.

«В Чехии есть два университета, где преподают монгольский язык: Карлов университет в Праге и Университет Масарика в Брно», — отметил чешский посол.

Министр по делам семьи, труда и социальной защиты и глава монгольской секции Монголо-чешской межправительственной комиссии Аубакир Тилеухан принял Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики в Монголии г-на Яна Вытопила.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к 9-й сессии Монголо-чешской межправительственной комиссии, которая состоится в Праге, Чешская Республика, об исполнении соглашения о социальном обеспечении между правительствами двух стран, а также изложили свои позиции относительно будущего сотрудничества.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Монголии г-н Ян Вытопил

В настоящее время в Чешской Республике проживает и работает более 15 000 граждан Монголии, из которых около 3800 — дети в возрасте от 0 до 16 лет, а также более 40 граждан Чехии проживают в Монголии.

Министр Аубакир выразил заинтересованность в изучении опыта Чешской Республики в области старения населения и расширении сотрудничества в этой сфере.

Посол Ян Вытопил предложил продолжать обеспечивать выполнение соглашения о социальном обеспечении, а также активизировать соглашение о взаимном обмене работниками, заключенное в 1999 году, защищать права граждан Монголии, проживающих и работающих в Чешской Республике, и сотрудничать в предотвращении незаконного найма и нарушений законодательства о трудоустройстве.

Отношения между Чешской Республикой и Монголией развивались с момента окончания Второй мировой войны. В 1950 году Чехословакия и Монголия установили дипломатические отношения, став одной из первых стран, сделавших это.

По приглашению президента Чешской Республики Петра Павла президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа совершил государственный визит в Чешскую Республику с 9 по 12 марта 2025 года. Это мероприятие было приурочено к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе визита президент Хүрэлсүх встретился с президентом Чехии Петром Павлом, спикером Сената Милошем Выстрчилом, премьер-министром Петром Фиалой и другими чешскими официальными лицами и провел переговоры. В ходе визита был подписан ряд важных соглашений о сотрудничестве в областях образования, права, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, обороны и безопасности.

