Начнётся уникальная в мире гонка под названием «Кто быстрее — лошадь или велосипед?»

CentralAsia (MNG) -  По информации MiddleAsianNews, ежегодные традиционные гонки «Кто быстрее – лошадь или велосипед?» состоятся в субботу, 16 мая 2026 года, на трассе, где в регионе Хүй-Долоон-Худаг проводятся скачки на 7-летних скаковых лошадях Их-нас.

Ежегодно в этом долгожданном соревновании для велосипедистов принимают участие более 200 спортсменов.

Итак, кто же побьет рекорд Марал-Эрдэнэ Батмөнх, чемпиона и рекордсмена 2021, 2023 и 2024 годов, который преодолел дистанцию ​​в 25 км всего за 35 минут и 17 секунд, доказав, что он быстрее более 7-летних скаковых лошадей?

Приближается момент, когда в этой гонке, проверяющей скорость, выносливость и смелость, снова решается, что быстрее: лошадь или велосипед.

