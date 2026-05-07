Спикер азербайджанского парламента встретился с генеральным прокурором Монголии

// AZERTAC

CentralAsia (MNG) - 6 мая спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с делегацией из Монголии во главе с генеральным прокурором Жаргалсайханом Банзрагчем.

Спикер Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что визит генерального прокурора Монголии будет способствовать развитию отношений между органами прокуратуры двух стран.

По ее словам, дипломатические отношения между двумя странами, основанные на дружбе, взаимной поддержке и уважении, неуклонно развиваются с момента их установления в 1992 году.

Подчеркивая исключительную роль взаимных визитов в развитии двусторонних отношений, Сахиба Гафарова акцентировала внимание на важности встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Монголии Хүрэлсүха Ухнаа в ноябре 2024 года в этом контексте. Она также отметила, что обе страны поддерживают плодотворное сотрудничество в международных организациях.

Она также проинформировала Генерального прокурора Монголии о сотрудничестве между Милли Меджлисом и Генеральной прокуратурой Азербайджана, об истории азербайджанского парламента, а также о его деятельности на национальном и международном уровнях.

Спикер азербайджанского парламента также затронула вопрос взаимовыгодного сотрудничества с парламентом Монголии и деятельность межпарламентской рабочей группы.

Генеральный прокурор Жаргалсайхан Банзрагч подчеркнул развитие отношений между прокуратурами обеих стран, добавив, что подписанный между двумя генеральными прокуратурами Меморандум о взаимопонимании будет способствовать защите прав граждан обеих стран и предотвращению преступлений.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

