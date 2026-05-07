Состоялась конференция «Путь развития Монголии и его уроки: с 1990 года по настоящее время»

Демократическая революция 1990 года

CentralAsia (MNG) - 6 мая состоялась исследовательская конференция под названием «Путь развития Монголии и его уроки: с 1990 года по настоящее время», посвященная фундаментальным преобразованиям в стране за последние три с половиной десятилетия.

В ходе обсуждения особое внимание уделяется реформам 1990-х годов, вызванным крахом социалистической системы в СССР и Восточной Европе, которые привели к полному обновлению социального порядка в Монголии. В этот период была принята новая демократическая конституция, создана многопартийная система и произошёл переход к рыночной экономике, основанной на собственности, с упором на социально ориентированную политику, учитывающую интересы людей.

Хотя этот переход часто называют на международном уровне историей успеха, участники мероприятия отметили, что социальная система Монголии еще не достигла полной зрелости. Исследователи указали на растущую тенденцию к нестабильности и отклонениям от первоначальных целей развития страны. Это создало острую необходимость в научном анализе конкретных ошибок и достижений в различных секторах.

Цель конференции, организованной отделом политических исследований Института философии Академии наук, — обобщить эти выводы в стратегическую дорожную карту.

